Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Влада Некрасова

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России действительно может достичь пика через неделю и выйти на плато.

Такой прогноз ранее сделал доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако он отметил, что такое возможно только в случае соблюдения противоэпидемических мер.