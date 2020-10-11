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Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России действительно может достичь пика через неделю и выйти на плато.

Такой прогноз ранее сделал доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако он отметил, что такое возможно только в случае соблюдения противоэпидемических мер.

# Россия
По материалам: ria.ru

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