Возможности разрешения споров между дольщиками и застройщиками могут расширить

Влада Некрасова

Участников долевого строительства предлагается обязать требовать от застройщика безвозмездно устранить недостатки построенного дома в досудебном порядке. Соответствующий законопроект заксобрания Новосибирской области планируется рассмотреть на ближайшем заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В нём также предлагается застройщиков освободить от уплаты завышенных размеров неустойки.

Первоочередным требованием, которое может предъявить дольщик к застройщику, предлагается установить требование о безвозмездном устранении недостатков. У граждан сохраняется право на обращение в суд, но в случае, если застройщик не воспользовался предоставленной ему возможностью устранить недостатки собственными силами добровольно в разумный срок.

Данная мера даст возможность застройщику оперативно устранять строительные недоработки, позволит избежать судебных издержек сторонами, в целом снизит нагрузку на судебную систему и положительно повлияет на срок исполнения заключенных договоров, полагают авторы. Сегодня, как правило, претензионный порядок регулирования споров по устранению недостатков не соблюдается — дольщики предпочитают сразу обращаться в суд, отмечается в пояснении к документу.

Законопроектом предусматривается, что участник долевого строительства обязан предоставить застройщику доступ к объекту строительства для выполнения им требования о безвозмездном устранении недостатков. Требования дольщиков рассматриваются застройщиком в течение 10 дней и подлежат устранению «в разумный срок».

Также предлагается ограничить максимальный размер суммы взыскиваемой неустойки с застройщиков 50 % от стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков объекта долевого строительства. Как поясняют авторы, это необходимо, поскольку дольщики иногда злоупотребляют правом на получение компенсации. Законопроект направлен на обеспечение баланса в правоотношениях застройщиков и участников долевого строительства, полагают авторы.

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