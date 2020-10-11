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«Всего 5000 проданных копий альбома»: провал BLACKPIK в британском чарте

«Всего 5000 проданных копий альбома»: провал BLACKPIK в британском чарте

Несколько дней назад участницы южнокорейской к-поп группы BLACKPINK, как и обещали, выпустили свой первый полноформатный альбом The Album на корейском языке. В пластинку входит 8 треков, включая коллаборации с Карди Би (Cardi B) и Селеной Гомес (Selena Gomez). Кстати, клип на заглавный трек How you like that побил рекорд BTS по количеству просмотров на YouTube, а новые песни уже давно крутят по радио не только в Азии, но и в Европе и США.


Так их дебютный альбом The Album дебютировал со второй строчки чарта Великобритании с продажами в 5,700 копий. Это первая женская к-поп группа в истории, которая достигла такого результата.


Несмотря на грандиозный прорыв, многие недовольны тем, что BLACKPINK заняли вторую строчку, а не первую.

«Это не то, что мы от вас ждали», «А до первого места им еще расти и расти», «Со следующим альбомом непременно возглавят чарт, популярность BLACKPINK растет с каждым днем в геометрической прогрессии»,

— комментируют новость в сети.

Однако нашлись и те, кто считает, что BLACKPINK недостойны чарта Великобритании, а их альбом переоценен.

«Капец, я как-то пропустила момент, когда для второго места стало достаточно всего 6к копий», «Быстрее бы хайп с этими корейцами закончился, сколько можно их форсить», «Какие богини? Они всего лишь пешки в индустрии»,

— пишу в комментариях пользователи сети.

А тебе понравился их альбом?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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