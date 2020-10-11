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Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется

Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча президента РФ Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров по Нагорному Карабаху в Москве пока не предполагается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в пятницу встретиться с Москве с главами МИД Армении и Азербайджана.

# Политика
По материалам: ria.ru

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