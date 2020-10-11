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«Вы вообще живы?»: поклонники переживают за состояние Марины Хлебниковой

«Вы вообще живы?»: поклонники переживают за состояние Марины Хлебниковой

Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова, недавно совершившая камбэк, пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна. А ведь не так давно фанаты радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии песни «Чашки кофею«.


Последняя публикация в Instagram датируется 30 июлем. С тех пор «жизни» в профиле не наблюдается. А на днях соседи Хлебниковой и вовсе рассказали, что видели, как к ней ночью приезжала бригада «Скорой помощи». Женщина предположила, что это связано с тем, что Марина в последнее время слишком много употребляла спиртных напитков.


Поклонники простят Марины вымолвить хоть пару слов в медийном пространстве.

«Марина, переживаем за вас, вы вообще живы?! С вами что-то случилось?», «Марина, мы с супругой очень переживаем из-за вашего отсутствия в медийном пространстве. Возвращайтесь поскорее и порадуйте нас свежими хитами!», «Хоть пару слов напишите», «время такое страшное сейчас, даже боишься предположить, что с людьми происходит»,

— пишу неравнодушные в социальных сетях.

Ждем комментариев от Марины.

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По материалам: popcake.tv

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