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Выбираем горшечные растения, которые могут зимовать на улице

Выбираем горшечные растения, которые могут зимовать на улице

Почти на любом участке, где хозяин хочет красоты, есть растения в горшках или кадках. С одной стороны, это очень красиво. Ведь горшки можно переставлять, выращивать не только в саду, но и на открытой террасе или прямо на покрытиях двора. А вот с другой, такие растения нуждаются в тепле. Их приходится на зиму заносить в погреб, в дом, в подвал. Это довольно сложно, учитывая, что некоторые горшки достаточно тяжелые.

Но есть и такие горшечные растения, которые можно оставлять на зиму на улице. Конечно, их потребуется укрывать, приобрести специальные толстые горшки, но зато вам не придется надрываться, перекатывая его в дом.


Содержание


1 Юкка
2 Самшит
3 Вербейник монетный
4 Туя западная

Юкка

Это растение очень хорошо сочетается со многими, если не со всеми другими культами. Отлично смотрится в окружении цветов. Часто является центром композиции. Выращивать ее можно в горшке или в кадке, зимовать оставлять на улице.

Самшит

Почему-то считается, что самшит очень боится холодов. Но это не совсем верно. Если выращивать его в горшке, то кустик получается небольшой, крепкий. Правда палящее солнце он не любит, но и тень не особо приемлет, поэтому его придется постоянно вертеть. А сделать это можно, только если он в горшке. На зиму его достаточно хорошо укрыть.

Вербейник монетный

Да, это ползучее растение, мы привыкли расценивать его как почвопокровник. Но если бы вы знали, насколько хорошо он смотрится свисая вниз по горшку и при этом оттеняя своей зеленью другие растения в композиции. Красиво, элегантно и необычно. Зимует в горшке на улице прекрасно.

Туя западная

Туя частый гость на участке. Но вот именно такая украсит ваш двор на пять с плюсом, если будет расти в горшке. Она не любит пересадки, нужно сразу выбрать емкость побольше. Большая емкость — большой вес. Не расстраивайтесь, туя прекрасно перезимует на улице, не доставляя вам никаких хлопот.

Чтобы растения нормально перезимовали, нужно не только подобрать правильный контейнер.  Нужно сделать или приобрести почвосмесь, в которой растение сможет зимовать. А самое главное, это прекратить подкармливать любое горшечное растение не менее чем за 2 месяца до начала холодов.

# Интересное
По материалам: planktons

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