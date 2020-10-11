Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness

Вадим Карасев

Продолжаем знакомить вас с классными российскими бьюти-марками. Сегодня в рубрике Wanted речь пойдет о пяти продуктах от производителя натуральной косметики из Сибири Siberian Wellness.

Компания Siberian Wellness была основана в Сибири 24 года назад и специализируется на натуральных продуктах для здоровья, спорта и красоты на основе дикорастущих трав. Каждое средство разрабатывается на основе исследований в области хронобиологии, эндоэкологии и адаптационной медицины. В поисках нужного компонента эксперты готовы забраться очень далеко: хоть на Алтайские горы, хоть спуститься в глубины Тихого океана.

Марка относится к богатствам Сибири со всей ответственностью — она создала проект World Around You, направленный на восстановление и защиту удивительного растительного и животного царства. Вместе с WWF бренд оберегает снежного барса (ирбиса), в сотрудничестве с "Байкальской экологической волной" — исследует экологию самого большого озера на планете.

Что касается линейки марки, то в ней есть и средства по уходу за волосами, и зубные пасты, и мицеллярная вода, и массажные масла, и всевозможные кремы, пара продуктов для детей и мужчин, а также декоративная косметика (помады, блески, тушь, тени и карандаши). Из ингредиентов: ромашковая вода, кедр, экстракты конского каштана, иглицы и листьев винограда, экстракты медицинской пиявки и горной арники, эфирные масла мяты, лимона, кипариса и лайм.

Собрали топ-5 средств, на которые стоит обратить внимание.

Освежающие тающие гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз, Experalta Platinum (2 100 руб.)

Симпатичные патчи с вкраплениями листьев зеленого чая быстро снимают отеки, тонизируют и увлажняют кожу. В составе сплошные растительные экстракты: листьев алоэ, розы, граната, семян сои, японского мандарина, листьев эвкалипта, трутовика лакированного, водорослей и ламинарии.

Глюкоза и гиалуроновая кислота обеспечивают мгновенное увлажнение кожи, а коллоидная платина стимулирует выработку собственного коллагена и эластина. В баночке их целых 60 штук приятного травяного оттенка. Для большей чистоты и удобства внутри есть специальная ложечка, чтобы доставать средство было проще.





А еще марка гордится тем, что патчи созданы с заботой о природе. Они полностью биоразлагаемы (разлагаются в почве за несколько недель при температуре 25 °С), не содержат искусственных загустителей и белков животного происхождения, а также не тестированы на животных.

Пилинг для лица энзимный с комплексом Endemix (320 руб.)

Главные герои пилинга — энзимы граната, которые обеспечивают бережную эксфолиацию, расщепляют и удаляют ороговевшие клетки вместе с загрязнениями и излишками кожного сала. Экстракт граната, богатый полифенолами и витаминами, уплотняет, увлажняет и тонизирует кожу, делает цвет лица свежим и ровным.





Средство можно использовать круглый год (оно не повышает фоточувствительность кожи). Обычно пилинги с кислотами противопоказаны при раздраженной коже, однако этот воздействует только на ороговевшие частицы, поэтому переживать не стоит. Пилинг особенно пригодится обладательницам жирной кожи, ведь ферменты граната обладают себорегулирующим эффектом и осветляют пятна постакне.

Парфюмерная вода Olkhon (390 руб. за 5 мл)

Всего в коллекции марки пять ароматов с сибирским акцентом: La Liberte, Taiga, Force, Altai Olkhon. Нам особенно приглянулся последний, посвященный крупнейшему острову озера Байкал. Композиция — это будто свежее дыхание свободы, вдохновленное легким ветром на вершине скалы, нагретыми солнцем камнями и зеленью тайги. Аромат соткан из сочного цитруса, бергамота, инжира и пряного имбиря. О сосновых лесах напоминает мускусный коктейль с ветивером и сандаловым деревом в базе.





Сахарный скраб для тела "Лесная земляника и зеленый чай", SPA Collection (460 руб.)

В последнее время многие питают страсть к скрабам для тела с натуральными отшелушивающими компонентами и питательными маслами. Они не только бережно обновляют кожу, делают ее гладкой и шелковистой, но и оставляют тонкий ароматный шлейф.

В качестве скрабирующих частиц в Siberian SPA Collection выступают натуральный сахар, измельченные косточки лесных ягод и скорлупа кедрового ореха. Для увлажнения кожи используются натуральные масла (в данном случае масла ши и фисташки) и экстракты плодов и растений (зеленого чая, малины и земляники).





Криолифтинговая маска для лица — Experalta Platinum (490 руб.)

Кто пробовал протирать лицо льдом, тот знает, что поры от этого сужаются, отеки уменьшаются, кожа становится гладкой. Охлаждающая маска с экстрактами растений и маслом горчицы дает такой же (на самом деле еще более выраженный) эффект.

В составе не просто вода, а целый растительный комплекс. Экстракт цветков арники уменьшает проявления купероза, а экстракт цветков кресса улучшает рельеф кожи. Из-за маслянистой текстуры смывать маску лучше с помощью спонжа и с большим количеством воды.







