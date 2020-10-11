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Захарова назвала главную задачу внешней политики России

Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Суть внешней и внутренней политики России не состоит в доказательстве отсутствия морального права Запада быть лидерами, задача в гармонизации международных отношений, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит. Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене", - сказала Захарова.

# Россия
По материалам: ria.ru

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