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Захарова назвала стабильность Азербайджана и Армении одним из приоритетов для России

Захарова назвала стабильность Азербайджана и Армении одним из приоритетов для России

Россия крайне заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении, отношения этих стран являются принципиально важными для Москвы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть, и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — сказала она в эфире телеканала «Россия — 1».

Как подчеркнула Захарова, Москва не позволяет себе играть на чувствах народов других государств, никогда «не занимается пустой риторикой». Дипломат заявила, что  России в случае с Баку и Ереваном  удалось достигнуть результата на основе дипломатических усилий.

Об очередном обострении ситуации в Нагорном Карабахе стало известно утром 27 сентября. В Армении заявили, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении непризнанной республики, а в Азербайджане — что армия принимала ответные меры на действия со стороны Еревана. Позднее в обеих странах заявили о введении военного положения и мобилизации.

На этой неделе в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. По их итогом было достигнуто соглашение о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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