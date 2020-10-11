"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой

Анастасия Иванова

Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила.

За сутки ролик на Youtube-канале Ольги Бузовой не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:

"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности Бритни Спирс!"

Давидом Манукяном.