Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой

"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила.

За сутки ролик на Youtube-канале Ольги Бузовой не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:

"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности Бритни Спирс!"


Давидом Манукяном.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Комфорт, минимализм и яркие детали: смотрим новые лукбуки от бюджетных брендов
Комфорт, минимализм и яркие детали: смотрим новые лукбуки от
Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок
Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок
Вирусолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
В центре Минска проходит очередная акция протеста, задержаны журналисты
В центре Минска проходит очередная акция протеста, задержаны
Алиев обвинил российские СМИ в оголтелой антиазербайджанской пропаганде
Алиев обвинил российские СМИ в оголтелой антиазербайджанской
Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году
Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
Баку и Ереван заявляют, что пока придерживаются договоренностей о перемирии
Баку и Ереван заявляют, что пока придерживаются договоренностей
"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
Байден заявил, что может проиграть выборы только в результате махинаций
Байден заявил, что может проиграть выборы только в результате

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

Новый клип "Ленинграда" набрал почти 3 млн просмотров сразу после премьеры
Сказка для взрослых: Бритни Спирс представила новый клип на песню Slumber Party
Бритни Спирс представила в Сети трек "Mood ring"
Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров