Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Эта неделя будет благоприятной для женщин всех Знаков Зодиака. Звезды и планеты помогут обрести счастье в любви и в делах, а также стать успешнее в финансовой сфере. Старайтесь следовать советам астрологов.

Эксперты отмечают, что многие женщины сами притягивают несчастья и проблемы в свою жизнь. В этом виноваты токсичные установки, от которых необходимо избавляться. В период с 12 по 18 число представительницам прекрасного пола нужно направить свою энергию на очищение от негативных мыслей.

Женщина-Овен

Если мужчины не будут засматриваться на Овнов или что-то вдруг пойдет не так в амурных делах, не стоит все списывать на венец безбрачия, порчу, сглаз или происки врагов. Дело в том, что сейчас Вселенная хочет, чтобы женщины этого Знака сфокусировались на чем-то другом — на работе, делах по дому, увлечениях. Любовь может подождать, особенно сейчас, когда Марс и Солнце вступают в противостояние. Это великолепное время для работы над собой, посещения салонов красоты. Не нужно проявлять инициативу — нужные мужчины сами начнут обращать внимание на прекрасных Овнов. Вопрос лишь в том, насколько эти мужчины решительны.

Женщина-Телец

Тельцам прекрасного пола астрологи настоятельно рекомендуют в конце недели начать омолаживающие процедуры. Можно следовать пяти секретам, которые помогут вернуть внутреннюю и внешнюю молодость, обновить внутренний мир и стать успешнее в любви. Хорошее настроение будет важным фактором успеха в период с 12 по 18 число. В работе и делах позитивный настрой будет тоже очень важен. Подходить к решению финансовых и рабочих проблем стоит с оптимизмом и уверенностью в своих силах. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не слушать критику окружающих и не реагировать на нее слишком остро.

Женщина-Близнецы

Эта неделя идеально подходит для того, чтобы менять обстановку. Можно отправляться в командировки, путешествия, переезжать, развлекаться и делать перестановку мебели в доме. Также полезно будет заниматься шопингом, в том числе покупать что-то для дома — например, цветы и растения. Перед тем, как тратить деньги, лучше ознакомиться с тем, какие растения помогают женщинам привлекать удачу. Астрологи советуют Близнецам носить одежду белого и красного оттенка, чаще отдавать предпочтение золотым украшениям. Это поможет стать успешнее во всех сферах жизни. Звезды и планеты на стороне Близнецов — им осталось лишь правильно настроиться.

Женщина-Рак

Ракам стоит начать неделю с заботы о себе любимых. Можно тратить деньги на развлечения, встречи с друзьями в интересных местах. Также полезно будет заняться своей внешностью, изменить ее. К этому процессу стоит подходить с толикой осторожности, избегая трех женских образов, которые вредят энергетике и приносят неудачи. В конце недели можно потратить часть денег на обновление гардероба. Новая одежда существенно повысит уверенность Раков в себе, что даст им огромное преимущество над соперницами в любовных делах. Всем, кто находится в отношениях, лучше как можно меньше лгать и чаще говорить правду. Мужчина это точно оценит по достоинству.

Женщина-Лев

Львам стоит быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми, а также опасаться влияния врагов. Обеспечить себе защиту женщинам данного Знака поможет лунница — сильный женский оберег. Также астрологи советуют как можно реже общаться с теми, кто заставляет их испытывать негативные эмоции. Лучше не начинать и не поддерживать конфликты, не устраивать скандалы на работе и дома. Большую удачу и много позитивной энергетики женщины данного Знака смогут почерпнуть в домашней обстановке. В родных стенах полезно будет заниматься работой и отдыхать. Полезно начать неделю с уборки и наведения порядка.

Женщина-Дева

У Дев ожидается большой всплеск финансовой удачи. Звезды и планеты помогут женщинам, рожденным под этим Знаком, преуспеть в бизнесе и работе. Успех ожидает всех, кто занят в творческой сфере, работает преимущественно в одиночестве и ни от кого не зависит. Денежные аффирмации на каждый день укрепят веру Дев в себя и сделают их еще более успешными, лишив этих женщин негативных вирусных программ. Всё получится, если прикладывать должное усилие и верить в себя.

Женщина-Весы

Женщинам этого Знака стоит быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Всем, кто вынужден по долгу службы много общаться с незнакомыми людьми, лучше пользоваться славянскими оберегами. В понедельник и воскресенье повысится вероятность встретить на своем пути неприятных людей либо наткнуться на энергетические преграды. Со вторника по субботу звезды будут на стороне Весов, поэтому им стоит активизироваться во всех сферах жизни. Запасы энергии этих женщин будут практически неиссякаемыми — можно браться за новые дела, ставить перед собой новые цели. Амбициозные Весы будут неизменно оставаться лидерами во всем.

Женщина-Скорпион

Скорпионов можно отнести к самым успешным женщинам по Знаку Зодиака. Их таланты прекрасно раскрываются в любовной сфере. Им по силам понравиться кому угодно. На этой неделе их обаяние и харизма возрастут многократно. Это поможет одиноким представительницам Знака существенно продвинуться в поисках мужчины мечты. Также это будет прекрасное время для совместного досуга со второй половинкой, детьми, родственниками. Начать неделю стоит с уборки и наведения порядка на рабочем месте. На выходных можно отправиться в поездку. Астрологи советуют быть активными физически.

Женщина-Стрелец

Это будет очень благоприятное время для Стрельцов, потому что миром будет управлять родственная им стихия Огня. Можно смело проводить женские обряды на любовь и достаток, заниматься своим внешним видом, избавляться от вредных привычек и негативных программ. В любовных вопросах стоит прислушиваться к советам мамы, старшей сестры, лучшей подруги. В делах и финансовой сфере потребуется осторожность. С деньгами лучше пока не расставаться. Конечно, могут появиться вынужденные траты, но в таком случае можно будет воспользоваться советом близкого человека.

Женщина-Козерог

Козерогов прекрасного пола часто относят к одним из самых одиноких женщин по Знаку Зодиака. Это происходит из-за того, что они закрываются от мужчин. На этой неделе одиноким представительницам этого Знака звезды помогут встретить на пути много достойных и приятных мужчин, поэтому лучше не отталкивать их своей скрытностью. Это идеальное время для романтики и флирта. Также звезды и планеты помогут наладить уже существующие отношения, обрести уверенность в себе. Энергетические запасы Козерогов также увеличатся. Эти женщины станут более выносливыми, жизнерадостными.

Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи на этой неделе получат от звезд мощный заряд позитива. Астрологи советуют заниматься своей внешностью, посвящать больше времени себе. Можно также пользоваться женскими заговорами на привлекательность, чтобы больше мужчин обращало на Водолеев внимание. Это очень удачное время для поиска второй половинки. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше дать возможность любимому мужчине почувствовать свободу. Нужно бороться с ревностью. Дипломатичность и умение искать компромиссы помогут представительницам этого Знака предотвратить скандалы и проблемы в семье.

Женщина-Рыбы

В период с 12 по 18 число, особенно в самом начале недели, звезды и планеты могут спровоцировать у Рыб активизацию мужской энергии. Медитация на наполнение женской энергией поможет избавиться от излишней агрессии в поведении, безрассудства, желания доказать что-то окружающим. Это время прекрасно подходит для релаксации и отдыха. Можно смело отправляться в отпуск, если есть такая возможность. Всем, кто по уши в делах и работе, лучше давать себе возможность отдохнуть вечером. Астрологи советуют женщинам-Рыбам оставлять недовольство и негатив на работе, не принося его домой.