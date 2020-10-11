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Жертва третьей волны: вице-президент Ирана заразился Covid-19

Жертва третьей волны: вице-президент Ирана заразился Covid-19

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент Али Акбар Салехи заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 11 октября, сообщило агентство Fars.

Пока Салехи находится дома на карантине, пишет агентство.

Как сообщало ИА Newstes , в Иране возобновился рост числа случаев заражения. В конце лета суточный прирост заболеваемости упал до 1 642, но после этого число новых инфицированных вновь начало расти и в последние дни превышает отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября в Иране закрылись рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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