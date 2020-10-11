Живой! Ким Чен Ын впервые за полгода появился на публике
Северокорейский политический и военный деятель Ким Чен Ын (Kim Jong-un), известный по своим противоречивым методам построения порядка в государстве, 10 октября прибыл на военный парад в Пхеньяне, посвященный 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК).
Публику удивил и внешний вид знаменитого лидера: влиятельная личность предстала перед народом в западном костюме. Как ни странно, первое, что решил сделать Ким Чен Ын после своего длительного отсутствия — это попросить извинения у общественности, а также заявить, что доверие людей — честь для него.
«Товарищи, я всегда получал большое, как небо, и широкое, как море, доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания»,— начал он свою речь.
Лидер без стеснений отметил, что он недостаточно старается привести в норму нынешнюю ситуацию, ему не хватает искренности, поэтому страна по сей день не освобождена от рутинных жизненных проблем.
Еще одной новостью стало то, что в Северной Корее нет ни одного заболевшего с диагнозом COVID-19, за что деятель и поблагодарил население.