Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине

Алексей Вольцев

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.

Ранее во время проходящего по видеосвязи совещания глава государства удивился, что в кабинете Зюганова висит портрет Пушкина, а не Ленина.

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"Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — объяснил позже лидер КПРФ.

Политик уточнил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".

Он добавил, что считает Ленина гением.