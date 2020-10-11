Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Сегодня, 22:10 Алексей Вольцев
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.
Ранее во время проходящего по видеосвязи совещания глава государства удивился, что в кабинете Зюганова висит портрет Пушкина, а не Ленина.
[media=https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1313496382121095173?ref_src=twsrc%5Etfw]
"Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — объяснил позже лидер КПРФ.
Политик уточнил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".
Он добавил, что считает Ленина гением.
По материалам: ria.ru