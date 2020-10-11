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Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине

Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете.

Ранее во время проходящего по видеосвязи совещания глава государства удивился, что в кабинете Зюганова висит портрет Пушкина, а не Ленина.

[media=https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1313496382121095173?ref_src=twsrc%5Etfw]

"Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — объяснил позже лидер КПРФ.


Политик уточнил, что помимо портрета у него есть бюст Ленина, а также набор значков "по ленинской тематике".

Он добавил, что считает Ленина гением.

# Россия
По материалам: ria.ru

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