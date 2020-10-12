27 стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Вадим Карасев

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали общую позицию о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии [президента] Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми", - заявил европейский дипломатический источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, толчком для введения санкций послужила инаугурация белорусского лидера.

23 сентября, спустя полтора месяца после президентских выборов, в Минске состоялась тайная церемония инаугурации. О мероприятии сообщили уже постфактум, никаких анонсов тоже не было.

