3 сильные методики, которые помогут быстрее расположить к себе человека

Вадим Карасев

Всем нам хочется нравиться противоположному полу и быстрее располагать к себе людей в деловых переговорах, на работе и в бизнесе. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как это можно сделать.

Энергетика и притягательность тесно связаны друг с другом. Старайтесь следовать нижеописанным методикам, чтобы люди чувствовали вашу внутреннюю силу.

Методика «Я у тебя в голове»

Эксперты рекомендуют эту технику всем, кто хочет понравиться представителю противоположного пола, но и в деловой сфере она тоже применима. Работает она очень просто. Необходимо смотреть в глаза собеседнику и про себя говорить «я тебе нравлюсь» или «ты мне доверяешь».

Также можно сохранять зрительный контакт с собеседником и представлять, как ваше биополе проникает в его биополе и завладевает им. Самое главное в этой методике — не смотреть в глаза слишком часто или долго. Достаточно делать это примерно 60 % от времени общения.

Методика «Я такой же, как ты»

Человек создан природой так, что ему гораздо проще и приятнее общаться с тем, кто на него похож. Эта методика включает в себя несколько подпунктов:

необходимо выглядеть как человек, которому хочется понравиться, — такой же стиль одежды, как у партнера, станет отличным выбором на свидание или деловую встречу;манера разговора тоже должна подстроиться: научитесь изменять свой голос, скорость и громкость речи так, чтобы они были схожи с параметрами собеседника;по возможности соглашайтесь с собеседником, намекайте на вашу схожесть, но не слишком напористо.

Так его защитные энергетические волны ослабнут и он захочет принять нас в свой мир. Старайтесь почаще говорить фразы «я понимаю», «мне понятны ваши чувства», «соглашусь с вами».

Специальные талисманы

Женщинам больше всего для повышения харизмы и обаяния подходят такие камни, как авантюрин, гранат, коралл, жемчуг, лунный камень. Сила этих минералов прекрасно сочетается с женской энергетикой.

Мужчинам же подойдут такие камни, как янтарь, сердолик, рубин, алмаз и тигровый глаз. Эти камни отлично подходят и женщинам, но мужскому полу они дают намного больше харизмы, выраженной в спокойствии, внутренней силе и ментальной стойкости.

Талисманом может выступать цвет вашей одежды. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что белая одежда лучше всего помогает произвести хорошее первое впечатление на кого угодно. Сочетание с черным цветом может помочь, если при знакомстве нужно заставить человека доверять вам.

Дополнительные советы

Излучайте оптимизм. Это очень важно, потому что оптимистичные люди транслируют позитивную энергию, которая улавливается окружающими и трансформируется в их симпатию. Если постоянно вешать нос и делиться с окружающими проблемами, это ни к чему хорошему не приведет. Людям не хочется находиться близко к источнику негативной энергии. Не нужно быть этим источником, ныть и жаловаться на жизнь. Также не стоит быть раздражительными.

Слушайте человека и не перебивайте его. Позволяйте человеку войти в ваше биополе. Когда мы слушаем кого-то и даем человеку полностью раскрыться, мы позволяем ему почувствовать нашу энергию. Создается особая связь, которую собеседник чувствует. Если говорить намного больше, чем собеседник, на энергетическом уровне он может это воспринять как попытку пробить его защиту и ворваться в личное пространство без стука.

Уверенность в себе. Все, кому кажется, что их способность производить впечатление равна нулю, действительно будут терпеть неудачи. Чтобы развивать уверенность, нужно больше общаться с людьми, следить за своим здоровьем и внешностью. Человек, который здоров, уважителен к своему телу и себе в целом, являет собой мощный магнит, к которому тянутся все те, кому хочется быть похожими на него. Станьте таким магнитом, чтобы люди вас любили и восхищались вами.

Не бойтесь просить людей о чем-то. Мелкие просьбы помогают людям становиться ближе. Самое главное, чтобы ответные просьбы тоже выполнялись, ведь неприкрытые и наглые эгоисты никому не нравятся. Они лишь отталкивают от себя окружающих.