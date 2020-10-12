«А что вы паритесь?» — как сын Королевой отреагировал на измену Тарзана

Влада Некрасова

Известный стриптизер Тарзан не так давно признался своей жене Наташе Королевой в измене. Как выяснилось, у него была интимная близость с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Видео парочки попало в сеть, а также было показано в эфире программы «Пусть говорят».

Певица нашла в себе силы закрыть глаза на происходящее. Однако обсудить неприятную новость с сыном Архипом, которому недавно исполнилось 18 лет, было сложнее. В интервью «Острожно, Собачак!» Королева рассказала, как это было.

«Он не задавал вопросов. Хотя, конечно, видит, что в доме происходит какая-то заморочка. А однажды все-таки сказал: «Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад… Тогда вы бы вообще внимания на это не обратили». И вот эта его легкость и снизила градус напряжения всей ситуации… Сын реальный чувак, он говорит: «Слушай, ты же знаешь, что правда — она одна. И мы эту правду своей семьей знаем. Кому-то что-то рассказывать и доказывать смысла нет»,

— рассказала Наталья.

Сам Тарзан признался, что Архип стал относится к нему по-другому.

«У него сейчас сложный возраст. Даже без этой ситуации»,

— поделился стриптизер.

А ты бы смог простить измену?

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