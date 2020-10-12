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Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев

Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев

Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер пожаловался на поклонников чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые ежедневно забрасывают его сообщениями на русском языке.

"Эти русские и дагестанцы меня достали! Они буквально забрасывают меня текстовыми и голосовыми сообщениями на языке, который я не понимаю. Я иду за тобой, Хабиб!" - заявил Чендлер, которого цитирует Fighttime.

Бывший чемпион Bellator недавно ушел из организации и подписал контракт с UFC. Сейчас он является запасным главного поединка UFC 254 между Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков пожаловался на российских фанатов, которые желали ему проиграть в поединке против американца Райана Бэйдера.

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По материалам: uposters.ru

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