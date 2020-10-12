Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву «шаболдой» и заявил, что она нагуляла своего сына Жана
Андрей Разин никак не угомонится. Не живется человеку без созданных им же сплетен без подкрепленных реальных фактов. К несчастью, излюбленной жертвой сплетника стала Лера Кудрявцева, которая давно грозится обидчику подать судебный иск и «засадить его года так на два». Разина же, по какой-то причине, совершенно не пугают угрозы ведущей. Мужчину уже негласно называют «энергетическим вампиром», чье лицо сияет все больше и больше от каждого негативного высказывания Леры.
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Лера Кудрявцева подала в суд иск против Андрея Разина на 2,5 миллиона рублей за клевету Так, одно из самых громких и скандальных обвинений продюсера заключается в том, что Лера якобы ублажала в 90-е годы участников группы «Ласковый май», когда те отдыхали после концертов. Разин, естественно, не забыл упомянуть, что делалось это за деньги. Кроме того, Разин утверждает, что телеведущая не заплатила суррогатной матери, которая якобы родила ей младшую дочь. Кудрявцева же неоднократно заявляла, что родила сама, прибегнув к процедуре ЭКО. . #шоубиз#шоубизнес#мирзвезд#новостишоубизнеса#новостизвезд#звезда#москва#знаменитости#популярность#популярное#артисты#лучшиепесни#эстрада#свежиеновости#лайки#интересно#кумиры#селебрити#слухи#любовь#сплетни#театр#тв#семья #андрейразин #леракудрявцева
В своих постах в Instagram Разин назвал уважаемую всеми звездами Кудрявцеву «шаболдой», а также заявил, что она постоянно врет народу. Особенно его зацепило интервью блондинки на шоу «Осторожно, Собчак!», где та рассказала о наивной детской любви с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.
«Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак… как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер…»— начал Андрей «раскрывать карты».
Еще одним обвинением стало откровение об отце Жана. По-видимому, Разин не верит в кровную связь Ленюка и ребенка Кудрявцевой..
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Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак (она, кстати, нормально отнеслась к тому, как ты попала в группу «Ласковый май») как ты оказалась в ресторане, как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер и как ты потом прицепилась к нашей группе. Что же ты правду не расскажешь? Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребёнку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве. И смерть мамы Серёжи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести.
«Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребёнку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве»
Да уж, после такого Лера вряд ли сможет молчать…
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Как я вам и говорил, эти две шаболды, как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством «Семь дней», к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал. Поэтому, как всегда, Кудрявцева и гандон наврали на всю страну, что они выиграли суд у Разина.