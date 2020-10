Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву «шаболдой» и заявил, что она нагуляла своего сына Жана

View this post on Instagram

Лера Кудрявцева подала в суд иск против Андрея Разина на 2,5 миллиона рублей за клевету Так, одно из самых громких и скандальных обвинений продюсера заключается в том, что Лера якобы ублажала в 90-е годы участников группы «Ласковый май», когда те отдыхали после концертов. Разин, естественно, не забыл упомянуть, что делалось это за деньги. Кроме того, Разин утверждает, что телеведущая не заплатила суррогатной матери, которая якобы родила ей младшую дочь. Кудрявцева же неоднократно заявляла, что родила сама, прибегнув к процедуре ЭКО.