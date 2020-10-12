Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву «шаболдой» и заявил, что она нагуляла своего сына Жана

Влада Некрасова

Андрей Разин никак не угомонится. Не живется человеку без созданных им же сплетен без подкрепленных реальных фактов. К несчастью, излюбленной жертвой сплетника стала Лера Кудрявцева, которая давно грозится обидчику подать судебный иск и «засадить его года так на два». Разина же, по какой-то причине, совершенно не пугают угрозы ведущей. Мужчину уже негласно называют «энергетическим вампиром», чье лицо сияет все больше и больше от каждого негативного высказывания Леры.

В своих постах в Instagram Разин назвал уважаемую всеми звездами Кудрявцеву «шаболдой», а также заявил, что она постоянно врет народу. Особенно его зацепило интервью блондинки на шоу «Осторожно, Собчак!», где та рассказала о наивной детской любви с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.

«Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак… как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер…»

— начал Андрей «раскрывать карты».

Еще одним обвинением стало откровение об отце Жана. По-видимому, Разин не верит в кровную связь Ленюка и ребенка Кудрявцевой..

«Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребёнку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве»

Да уж, после такого Лера вряд ли сможет молчать…

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