Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление, в котором назвало "провокационной" политику Турции в регионе.





"Решительно осуждаем провокационную политику Турции в нашем регионе и придаем важность сотрудничеству всех заинтересованных в стабильности региона сил", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Ереване считают, что при непосредственном участии Турции "была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха (самоназвание Карабаха - ред)". В МИД заявили также, что Анкара "не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации и провал достигнутых договоренностей".

Ближнего Востока, вооружения и специалистов, Турция взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня, достигнутых 10 октября по инициативе президента РФ (Владимира - ред.) Путина на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и России", - отмечается в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По мнению армянской стороны, за всем этим кроются "экспансионистских устремления" Анкары.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.