Армения: Военный путь в Карабахе — катастрофа для всех

Алексей Вольцев

Военное решение карабахского конфликта не имеет будущего и является катастрофой для всех, заявил сегодня, 12 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Ни в коем случае не будем терять надежду на то, что мы должны добиться того, чего достигли в субботу ночью (10 октября). Это очень важно. Потому что если у нас нет перемирия, если продолжается всё это)боевые действия в зоне карабахского конфликта. — Ред.), то, значит, мы отвергаем мирное разрешение и мы даём шанс военному разрешению», — сказал Мнацаканян в интервью информагентствам Sputnik и РИА Новости.

По его словам, население Нагорного Карабаха настроено на то, чтобы защищаться. Более того, ни один армянин не может относиться к происходящему спокойно, подчеркнул министр.

«Альтернатива» мирному урегулированию конфликта в виде его военного решения, о чём неоднократно заявляло руководство Азербайджана, неприемлема и чревата катастрофическими последствиями для всех в регионе.

«Происходящее — это дестабилизация всего региона. Для нас это борьба за экзистенциальное, физическое существование наших соотечественников в Нагорном Карабахе», — подчеркнул глава армянской дипломатии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в серии своих последних интервью ряду российских и зарубежных СМИ заявил, что военный путь решения карабахского конфликта показал своё право на существование. По словам азербайджанского лидера, именно силовой сценарий в Нагорном Карабахе позволил разрушить статус-кво и дал надежду на предметные переговоры с Арменией, которые оказались безрезультатными на протяжении почти 30 лет.

Как сообщало ИА Newstes, затягивать возобновление переговорного процесса между сторонами карабахского конфликта было бы неправильно, заявил ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Зограбом Мнацаканяном. «(В ходе переговоров мы) обменялись также мнениями о том, как двигаться дальше. Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — отметил Лавров, добавив, что достигнутые в Москве договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдаются не полностью.

Напомним, в ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.