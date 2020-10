АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS

View this post on Instagram

Друзья! Наверное нужно прояснить ситуацию с Гукией/Гукессой/Гукерией 😂 😂😂 Началось все с юмористического видео в Тик Ток, которое набрало огромное количество просмотров (вроде бы говорят, было около 800 000 просмотров) Там девочка показывала своих биасов и одноклассниц... В качестве одной из одноклассниц она выбрала меня и мем пошёл гулять в сеть 😂 Я, к сожалению, не успела увидеть это видео, его заблочили за мат ☺️ (если кто знает, где его раздобыть, то буду очень благодарна) 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 По сути это мем, который вышел из под контроля)))) 😂😂😂 Первые две недели я думала это пранк и я попаду к кому-то в видео (каждый второй коммент на Ютьюбе был «Привет Гуки! Я тебя нашла!») В целом это весело! Столько предложений о замужестве я ещё никогда не получала))) 😍😍😍 Конечно же наша БУЛОЧНАЯ коммуна в курсе... Но если Вы новый свежеиспеченный ароматный каравай или булочка, то не воспринимайте всерьёз и близко к сердцу... Мы просто развлекаемся! 💜💜💜 P.S. Люблю булочки 😉 #гуки