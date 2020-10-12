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АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS

АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS

В русском сегменте к-поп творится беспредел. Две популярные к-поп блогерши Алена Ли и Алита Инфанта, которые являются поклонницами популярной южнокорейской группы BTS, открыто заявляют, что они похожи на участников коллектива, а именно на Чонгука (Jungkook) и Чимина (Jimin), только в женской версии. У девочнок, кстати, несколько тысяч подписчиков в Instagram.


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Друзья! Наверное нужно прояснить ситуацию с Гукией/Гукессой/Гукерией 😂 😂😂 Началось все с юмористического видео в Тик Ток, которое набрало огромное количество просмотров (вроде бы говорят, было около 800 000 просмотров) Там девочка показывала своих биасов и одноклассниц... В качестве одной из одноклассниц она выбрала меня и мем пошёл гулять в сеть 😂 Я, к сожалению, не успела увидеть это видео, его заблочили за мат ☺️ (если кто знает, где его раздобыть, то буду очень благодарна) 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 По сути это мем, который вышел из под контроля)))) 😂😂😂 Первые две недели я думала это пранк и я попаду к кому-то в видео (каждый второй коммент на Ютьюбе был «Привет Гуки! Я тебя нашла!») В целом это весело! Столько предложений о замужестве я ещё никогда не получала))) 😍😍😍 Конечно же наша БУЛОЧНАЯ коммуна в курсе... Но если Вы новый свежеиспеченный ароматный каравай или булочка, то не воспринимайте всерьёз и близко к сердцу... Мы просто развлекаемся! 💜💜💜 P.S. Люблю булочки 😉 #гуки

A post shared by ALITA infanta (@alita_in) on

А на днях девчонки объявили о том, что они встречаются. Теперь Алена и Алита называют себя Чигуками.

«Паблики и сообщества поддерживают этот бред. Я, как к-поп блогер, в шоке от такого поведения. По-моему, это уже бред какой-то, люди же поверят в это»,

— комментируют новость в сети.

Девчонки полностью подражают айдолам. Они делают такие же снимки, видео и макияж. Блогеры буквально живут чужой жизнью. Свой косплей Алена и Алита выкладывают в социальные сети. Например, одни из видео на TikTok набрало миллион просмотров.


@alita_infanta

#bts #korea #korean #koreanboy #rm #jimin #hoseok YouTube: ALITA infanta

♬ оригинальный звук — ALITA IN

«Это ужасно! Молодые девочки смотрят на этих неадекватов, верят и начинают поддерживать! Мне страшно за АРМИ»,

— пишет поклонница группы.

А что думаешь ты по этому поводу? Пиши в комментариях свое мнение.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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