АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS

Анастасия Иванова

В русском сегменте к-поп творится беспредел. Две популярные к-поп блогерши Алена Ли и Алита Инфанта, которые являются поклонницами популярной южнокорейской группы BTS, открыто заявляют, что они похожи на участников коллектива, а именно на Чонгука (Jungkook) и Чимина (Jimin), только в женской версии. У девочнок, кстати, несколько тысяч подписчиков в Instagram.

А на днях девчонки объявили о том, что они встречаются. Теперь Алена и Алита называют себя Чигуками.

«Паблики и сообщества поддерживают этот бред. Я, как к-поп блогер, в шоке от такого поведения. По-моему, это уже бред какой-то, люди же поверят в это»,

— комментируют новость в сети.

Девчонки полностью подражают айдолам. Они делают такие же снимки, видео и макияж. Блогеры буквально живут чужой жизнью. Свой косплей Алена и Алита выкладывают в социальные сети. Например, одни из видео на TikTok набрало миллион просмотров.

@alita_infanta

#bts #korea #korean #koreanboy #rm #jimin #hoseok YouTube: ALITA infanta

♬ оригинальный звук — ALITA IN

«Это ужасно! Молодые девочки смотрят на этих неадекватов, верят и начинают поддерживать! Мне страшно за АРМИ»,

— пишет поклонница группы.

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