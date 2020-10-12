Азартных счастливчиков сдадут налоговой
Сегодня, 02:20 Влада Некрасова
Тема: Какие законы вступают в силу
При выплате выигрышей в азартных играх на кассовом чеке или бланке строгой отчётности организаторы теперь обязаны указывать ФИО и паспортные данные победителя, либо его ИНН. Соответствующий закон вступает в силу 12 октября.
Такие правила применяются при выплате лотерейных выигрышей на суммы от 15 тысяч рублей. В казино и залах игровых автоматов они действуют при всяком обмене фишек и других игорных символов на деньги.
Такие меры позволят налоговым органам корректно определять базу по налогу на доходы физлиц, отмечали ранее законодатели.
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По материалам: pnp.ru