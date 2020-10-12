Беглый молдавский олигарх останется без зарубежных активов

Алексей Вольцев

Имущество бывшего лидера Демпартии Молдавии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на общую сумму примерно в 160 млн леев (примерно $ 9,5 млн) будет арестовано. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила Генеральная прокуратура.

Молдавские следственные органы собрали достаточное количество доказательств и убедили судей в том, что именно Плахотнюк является бенефициаром данного имущества: несколько особняков, 5 автомобилей и моторная лодка. Также будут арестованы 9 квартир, оформленных на имя его супруги, и 4 автомобиля, зарегистрированные в РМ.

В июне Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос Антикоррупционной прокуратуры об аресте зарубежных активов экс-главы ДПМ, которое было сейчас успешно опротестовано.

Напомним, бизнесмену предъявлено заочное обвинение в создании преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере и мошенничестве. Летом 2019 года, когда демократы были отстранены от правления республикой, Владимир Плахотнюк тайно покинул страну скрывшись в США.13 января госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон вводит персональные санкции в отношении Плахотнюка и членов его семьи «за действия, представляющие угрозу демократии в Молдавии». Молдавскому бизнесмену было отказано в продлении визы, а его пребывание на территории США стало нежелательным.

ИА Newstes сообщало уже, что в сентябре Плахотнюка видели в Турции, однако экстрадировать не успели. По информации молдавских СМИ он успел вылететь на Кипр. Владимира Плахотнюка также разыскивают правоохранительные органы Российской Федерации за соучастие в схеме «ландромата» (вывода из РФ через государственные и банковские учреждения Молдавии более 500 млрд рублей), покушение на убийство банкира Германа Горбунцова и международную наркоторговлю. Вместе с тем, 24 июля Комиссия по контролю уголовных дел Генерального секретариата Интерпола по запросу РМ и РФ отказалась объявить Плахотнюка в международный розыск.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии уточнила, что зарубежное имущество Плахотнюка было приобретено на средства, выведенные из банковской системы страны. В ведомстве также отмечают, что остальные объекты собственности, находящиеся на территории РМ (6 квартир и 4 нежилых помещения), на общую стоимость примерно 33 миллиона леев (примерно $ 1,4 млн) ранее уже были помещены под арест.