Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни
Сегодня, 02:30 Лидия Мартынова
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, каким образом человечество полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19.
По его мнению, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках от коронавируса.
"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины", — заявил Гейтс.
Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием "в мировом масштабе".
По материалам: ria.ru