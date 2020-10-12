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Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни

Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил в интервью NBC, каким образом человечество полностью преодолеет последствия пандемии COVID-19.

По его мнению, главное условие для возвращения к "нормальной жизни" заключается в прививках от коронавируса.

"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины", — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием "в мировом масштабе".

# В мире
По материалам: ria.ru

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