«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам
На портале Quora единомышленники часто обсуждают все ситуации, произошедшие с группой BTS. Один из новеньких АРМИ задал вопрос относительно грубого отношения айдолов.
«Скажите, вы когда-нибудь видели примеры того, когда бтс дрались с кем-то или проявляли агрессию в отношении кого-либо? Они мне кажутся очень милыми и не похожими на американских артистов, которые постоянно кричат матом что-то вслед своим обидчикам или прессе»,— поинтересовался пользователь с ником Caleb.
В ответ на это, честно говоря, комментаторам даже нечего было сказать. Ведь припомнить «Бантан» разбойные нападения, преступления или хамство очень сложно. Этого вправду не было. Но один из пользователей Quora заговорил о случае с ответной реакцией ТэТэ сасэн-фанатам.
«Тогда Ви расценили как хама. Правда не все, но некоторые. Проходя мимо сасэнов и видя из глупые лица, телефоны в руках и жажду денег за кадры, Тэхён взял свой смартфон и тоже начал снимать их в ответ, чтобы показать, как это неприятно. Не думаю, конечно, что это помогло, ведь такие обезьяны, как они, не имеют ни совести, ни чувства грани. Это, пожалуй, самый грубый поступок Бтс»,— написал фан.
Как думаете, можно ли считать поведение Тэхёна хамством?Подпишись на нас в Яндекс Новости