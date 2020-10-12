Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам

«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам

«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам

На портале Quora единомышленники часто обсуждают все ситуации, произошедшие с группой BTS. Один из новеньких АРМИ задал вопрос относительно грубого отношения айдолов.


[media=https://twitter.com/TAEHYUNGGOODBOI/status/1315322440785027073?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Скажите, вы когда-нибудь видели примеры того, когда бтс дрались с кем-то или проявляли агрессию в отношении кого-либо? Они мне кажутся очень милыми и не похожими на американских артистов, которые постоянно кричат матом что-то вслед своим обидчикам или прессе»,

— поинтересовался пользователь с ником Caleb.
[media=https://twitter.com/monipersona/status/1315284139998883841?ref_src=twsrc%5Etfw]

В ответ на это, честно говоря, комментаторам даже нечего было сказать. Ведь припомнить «Бантан» разбойные нападения, преступления или хамство очень сложно. Этого вправду не было. Но один из пользователей Quora заговорил о случае с ответной реакцией ТэТэ сасэн-фанатам.

[media=https://twitter.com/taeteland/status/1315340924176732162?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Тогда Ви расценили как хама. Правда не все, но некоторые. Проходя мимо сасэнов и видя из глупые лица, телефоны в руках и жажду денег за кадры, Тэхён взял свой смартфон и тоже начал снимать их в ответ, чтобы показать, как это неприятно. Не думаю, конечно, что это помогло, ведь такие обезьяны, как они, не имеют ни совести, ни чувства грани. Это, пожалуй, самый грубый поступок Бтс»,

— написал фан.
[media=https://twitter.com/taeteland/status/1315331717570400258?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как думаете, можно ли считать поведение Тэхёна хамством?

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам
«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам
В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о сериале «Эпидемия»
Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о
Новолуние в октябре 2020 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние в октябре 2020 года: что можно делать и что нельзя
Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона
Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона
В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров
В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров
Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ
Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ
Лили Джеймс застали за поцелуями с женатой звездой сериала "Любовники" Домиником Уэстом
Лили Джеймс застали за поцелуями с женатой звездой сериала
ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков
ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков
Офицер совершил суицид в Военном университете Минобороны в Москве
Офицер совершил суицид в Военном университете Минобороны в Москве
"Газпром" нашел виновных в обвале цен на газ в Европе
"Газпром" нашел виновных в обвале цен на газ в Европе
В Китае банят и блокируют группу BTS
В Китае банят и блокируют группу BTS

Топ на сегодня

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Еще по теме

Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом
Тэхён из BTS усыновил малыша!
Фанатка BTS и EXO поделилась, почему ушла из сасэнов