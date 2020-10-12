«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам

Алексей Вольцев

На портале Quora единомышленники часто обсуждают все ситуации, произошедшие с группой BTS. Один из новеньких АРМИ задал вопрос относительно грубого отношения айдолов.

[media=https://twitter.com/TAEHYUNGGOODBOI/status/1315322440785027073?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Скажите, вы когда-нибудь видели примеры того, когда бтс дрались с кем-то или проявляли агрессию в отношении кого-либо? Они мне кажутся очень милыми и не похожими на американских артистов, которые постоянно кричат матом что-то вслед своим обидчикам или прессе»,

[media=https://twitter.com/monipersona/status/1315284139998883841?ref_src=twsrc%5Etfw]

— поинтересовался пользователь с ником Caleb.

В ответ на это, честно говоря, комментаторам даже нечего было сказать. Ведь припомнить «Бантан» разбойные нападения, преступления или хамство очень сложно. Этого вправду не было. Но один из пользователей Quora заговорил о случае с ответной реакцией ТэТэ сасэн-фанатам.

[media=https://twitter.com/taeteland/status/1315340924176732162?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Тогда Ви расценили как хама. Правда не все, но некоторые. Проходя мимо сасэнов и видя из глупые лица, телефоны в руках и жажду денег за кадры, Тэхён взял свой смартфон и тоже начал снимать их в ответ, чтобы показать, как это неприятно. Не думаю, конечно, что это помогло, ведь такие обезьяны, как они, не имеют ни совести, ни чувства грани. Это, пожалуй, самый грубый поступок Бтс»,

[media=https://twitter.com/taeteland/status/1315331717570400258?ref_src=twsrc%5Etfw]

— написал фан.

Как думаете, можно ли считать поведение Тэхёна хамством?

Подпишись на нас в Яндекс Новости