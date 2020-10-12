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Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века

Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
. Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020 года, сообщает The Guardian.

Их нашли в чемодане в аэропорте Хитроу. К ним прилагалась записка, в которой человек, прилетевший в Лондон из Дубая, сообщал, что это "состаренные" копии, а в чеке было указано, что их купили за 90 долларов.

Погранслужба обратилась в Британский музей, который попросил помощи экспертов из стран Ближнего Востока и центральной Азии, в том числе из США и России.


"В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", — заявил старший куратор отдела Ближнего Востока Джон Симпсон.

В результате выяснилось, что плитки подлинные, их стоимость на самом деле составляет сотни тысяч долларов, а возраст — более 700 лет (конец XIII– середина XIV веков), и они представляют большую историческую ценность.


Эксперты из Узбекистана подтвердили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда.

Здесь в период с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, однако не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены.

Изразцы будут выставлены в Британском музее (с декабря) на два-три месяца, а затем их вернут Узбекистану.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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