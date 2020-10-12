Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
Их нашли в чемодане в аэропорте Хитроу. К ним прилагалась записка, в которой человек, прилетевший в Лондон из Дубая, сообщал, что это "состаренные" копии, а в чеке было указано, что их купили за 90 долларов.
Погранслужба обратилась в Британский музей, который попросил помощи экспертов из стран Ближнего Востока и центральной Азии, в том числе из США и России.
"В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", — заявил старший куратор отдела Ближнего Востока Джон Симпсон.
В результате выяснилось, что плитки подлинные, их стоимость на самом деле составляет сотни тысяч долларов, а возраст — более 700 лет (конец XIII– середина XIV веков), и они представляют большую историческую ценность.
Эксперты из Узбекистана подтвердили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда.
Здесь в период с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, однако не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены.
Изразцы будут выставлены в Британском музее (с декабря) на два-три месяца, а затем их вернут Узбекистану.