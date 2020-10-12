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ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков

ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков
ЦБ РФ выпускает в обращение две памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников"; номиналом 10 рублей "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда"", - говорится в сообщении.

На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника - женщина и мужчина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты - 5 миллионов.


Российской Федерации. Тираж монеты - 1 миллион.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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