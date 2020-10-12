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Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель

Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель
Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают последствия возобновления нефтедобычи в Ливии, ослабления урагана "Дельта" и прекращения забастовки работников этой отрасли в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,35%, до 42,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 39,98 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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