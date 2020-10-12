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"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников

"Что с лицом?": внешний вид Александры Захаровой напугал поклонников
. Поклонники актрисы Александры Захаровой пришли в ужас от ее внешнего вида, после того, как Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме совместное видео с ней.


"Александра Захарова теперь в инстаграме. Это хорошая новость, потому что Александра – талантливая актриса, светлый, душевный человек и настоящий друг", – написал Певцов.

Однако вместо поздравлений, большинство пользователей написало в комментариях, что ведущая актриса "Ленкома" "изуродовала" себя пластическими операциями.

"Не имею привычки оскорблять, но что же она с собой сделала, это же тихий ужас", – заявила 888ladyluck.

"Что у Александры с лицом?", – поинтересовалась yu.shulina; "Уволить ее косметолога, она на себя прям не похожа", – считает marinakaza77; "Ох, уж эти уколы красоты. Жесть", – подчеркнула natulia.liubimova; "Кошмар", – написал kriuchkov7874.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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