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Действие программы льготной ипотеки предложили продлить до конца 2021 года

Действие программы льготной ипотеки предложили продлить до конца 2021 года

Программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5 процента предлагают продлить до конца следующего года. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Министерством финансов, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующим нормам, обратиться за льготным ипотечным кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Проект Минфина предлагает продлить программу до 31 декабря 2021 года. 

Документ также увеличивает сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля.   Как сообщал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, такая мера позволила привлечь свыше 200 миллиардов рублей в жилищное строительство в России. Кроме того, по его словам, благодаря программе ежемесячный платёж по жилищному кредиту ниже ежемесячного платежа при аренде квартиры.

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По материалам: pnp.ru

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