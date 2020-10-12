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Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия

Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции.

Лысаков прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Парламентарий состоит во фракции "Единая Россия", но членом партии не является. В понедельник глава фракции Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции ЕР рассмотрит вопрос о лишении Лысакова полномочий первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству в связи с "неуместными и некорректными высказываниями".

"Я смотрю сейчас. Буду вести переговоры. Судя по всему, для "Единой России" я теперь человек лишний, неподходящая кандидатура, скажем так... То, что я попробую в восьмой созыв пройти — да, я не отказываюсь. Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю, надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи", - сказал Лысаков агентству.

Он связывает решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете ГД с публикациями в своем Telegram-канале. Лысаков также отметил, что должность зампреда комитета депутату "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".

# Политика
По материалам: ria.ru

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