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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов

Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.

Парламентарий напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской областей было право голосовать на президентских выборах при предыдущем главе государства Петре Порошенко, а также и на последнем голосовании в парламент. Поэтому депутат выразил недоумение из-за запрета на проведение местных выборов в этой части Украины.

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — заявил Рабинович.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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