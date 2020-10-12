Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов
Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.
Парламентарий напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской областей было право голосовать на президентских выборах при предыдущем главе государства Петре Порошенко, а также и на последнем голосовании в парламент. Поэтому депутат выразил недоумение из-за запрета на проведение местных выборов в этой части Украины.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.