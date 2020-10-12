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Держится ли коронавирус на купюрах наших российских рублей и телефонов

Ученые продолжают изучать коронавирус, в том числе его стойкость и способы распространения, поскольку пандемия не хочет отступать. Специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями установили новые сроки «живучести» коронавируса на разных поверхностях, а также способы передачи инфекции. Результатами они поделились в журнале Virology Journal.

Что касается способов распространения вируса, то было установлено, что вирус может передаваться по воздуху. При этом его «живучесть» сохраняется около 3 часов. Также подтверждено, что наиболее вероятным способом заражения является передача вируса через поверхности, контактировавшие с вирусом. Поэтому вопрос тщательного мытья рук или обработка антисептиками по-прежнему остаются одним из главным в профилактике распространения инфекции.

Что касается живучести коронавируса на разных поверхностях и при разных температурах, то ученым удалось установить новые сроки. Оказалось, что при 20ºC вирус SARS-CoV-2 вирус может жить 28 дней на стеклянных и виниловых поверхностях, банкнотах, в том числе из полимеров, нержавеющей стали. При этом также было определено, что чем выше температура поверхности, тем срок «жизни» вируса становится короче. При 30ºC он сокращается до 3 недель, а при 40ºC – несколько дней.

В связи с полученными данными ученые отдельно предупредили, что смартфоны несут большую опасность в плане заражения коронавирусом. Это происходит потому, что мобильные устройства изготовлены из непористых материалов, и, как правило, большинство людей не обрабатывают их должным образом.

Фото — yugopolis.ru

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# Астро
По материалам: nicstyle.ru

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