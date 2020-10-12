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Дети Зеленского оказались в школе «под давлением»

Дети Зеленского оказались в школе «под давлением»

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Владелица киевской Новопечерской школы Зоя Литвин в программе «Світське життя» рассказала Кате Осадчей о детях президента Украины Владимира Зеленского.


По ее словам, Александра и Кирилл, которые учатся в этой школе, не могут себе позволить полноценно быть детьми. Забыть надеть галстук в школу или опоздать — для них это не допустимо. Они это чувствуют давление должности отца.

Литвин отметила, что в школу отбирают не детей по способностям, а семьи по принципам и ценностям.

При этом, по словам хозяйки, то, что здесь учатся дети из публичных семей, коллектив не чувствует.

Напомним, сын Зеленского Кирилл в 2019 году пошел в первый класс. Дочери Александре 12 лет.

Учебно-воспитательный комплекс «Новопечерские школа» — средняя общеобразовательная школа в Киеве, позиционирует себя как современное учебное заведение. Дети учатся по украинской государственной программе, усовершенствованной избранными методиками стран мира. Обучение направлено не только на развитии знаний, но и навыков.

Стоимость обучения от 11 до 13,7 тысяч долларов. Если одновременно в школе учатся двое или более детей из одной семьи, то на обучение каждого ребенка предусмотрена скидка в 5 процентов. Учебный пакет полностью покрывает прямые и дополнительные расходы на обучение, которые предоставляются ребенку во время пребывания в школе.

Фото Facebook Владимира Зеленского

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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