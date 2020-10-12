Для школьников Москвы с 13 октября по 1 ноября пройдет волейбольный видеочеллендж

Лидия Мартынова

Для школьников Москвы с 13 октября по 1 ноября пройдет волейбольный видеочеллендж «Первым темпом», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие проводит Московский центр «Патриот. Спорт».

Конкурс ориентирован на три возрастные категории: учеников 1–4-х, 5–8-х и 9–11-х классов.

«Волейбол – один из самых популярных видов спорта среди московских школьников. На сегодняшний день в системе дополнительного образования занимаются порядка 14 тысяч ребят, в столице зарегистрировано более 1,1 тысячи волейбольных секций. Команды школ несколько лет подряд становились призерами всероссийских соревнований, в том числе волейбольного турнира «Серебряный мяч», – сообщил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Для участия в проекте необходимо заполнить регистрационную форму, снять на видео выполнение технических элементов из волейбола в соответствии со своей возрастной категорией, повторив за спортсменом, и разместить свое видео на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хештегами #ВолейболПатриот, #ПатриотСпорт, #П_Темп и #ЗвездаШС. После этого участник должен передать эстафету трем друзьям, отметив их в комментариях. Помимо этого, перед упражнением участник должен назвать фамилию, имя, класс и номер школы, а после посмотреть в камеру и поднять большой палец вверх.