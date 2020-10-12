Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца

Вадим Карасев

На этой неделе 16-летняя Дева Кассель, муза Dolce & Gabbana, дебютировала на обложке французского Elle, а сегодня в сети появилось еще несколько снимков дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя из этой фотосессии.





Дева позировала фотографу Йонасу Бреснану так уверенно, будто за ее хрупкими плечами уже десятки таких съемок. За прическу девушки отвечал звездный стилист Джон Нолле, а за макияж — международный визажист Sisley Англома.





Беллуччи с гордостью опубликовала в своем микроблоге фотографию дочери.

Когда-то давно ты была совсем маленькой, время летит так быстро,

— трогательно подписала кадр актриса.





Сейчас Дева является амбассадором аромата Dolce Shine, а до этого нередко появлялась на модных показах бренда. В свое время Моника Беллуччи тоже весьма тесно сотрудничала с маркой.







