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Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет

Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к Covid-19, а самого вируса больше нет. Об этом он заявил сегодня, 11 октября, в интервью телекомпании Fox News.

«Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий период времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает, но у меня иммунитет», — сказал президента США.

Также Трамп заверил телезрителей, что находится «в очень хорошем состоянии».

Как сообщало ИА Newstes , профессор Оксфордского университета Питер Хорби заявил, что заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу дали экспериментальный препарат REGN-COV2, который входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни. Он участвует в программе RECOVERY — британских общенациональных испытаний методов лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса. По словам Хорби, одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, дает «продолжительную защиту» на период от четырех до шести недель, и это подходит для престарелых пациентов. Также профессор отметил, что REGN-COV2 уже получили 400 — 500 пациентов, и пока никаких данных об опасности препарата не поступало. Он добавил, что препарат отправят на следующей неделе еще в 30 — 40 больниц Великобритании.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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