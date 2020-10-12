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Два боевика уничтожены в Дагестане

Два боевика уничтожены в Дагестане

Бандиты напали на наряд полиции возле поселка Кульзеб Кизилюртовского района Дагестана в ночь на 12 октября.

Среди сотрудников органов правопорядка пострадавших нет. Ответным огнем убиты двое боевиков, сообщили в МВД по региону.

«Личности убитых установлены. Это Азамат Алхаматов и Тимурлан Биймурзаев», — передает РИА «Дагестан».

При боевиках нашли пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. На месте инцидента работает оперативная группа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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