Два боевика уничтожены в Дагестане

Анастасия Иванова

Бандиты напали на наряд полиции возле поселка Кульзеб Кизилюртовского района Дагестана в ночь на 12 октября.

Среди сотрудников органов правопорядка пострадавших нет. Ответным огнем убиты двое боевиков, сообщили в МВД по региону.

«Личности убитых установлены. Это Азамат Алхаматов и Тимурлан Биймурзаев», — передает РИА «Дагестан».

При боевиках нашли пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. На месте инцидента работает оперативная группа.