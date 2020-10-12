Елена Кондулайнен не может сама ходить

Влада Некрасова

В июле 2020 года с известной актрисой Еленой Кондулайнен случился инсульт. Женщина несколько дней провела в реанимации. Шансы на то, что Кондулайнен сможет вернуться к привычной жизни, минимальны. Во всяком случае так говорят в окружении звезды советского экрана, а также врачи, которые боятся делать поспешных прогнозов.

Сейчас Елена Кондулайнен не может ходить самостоятельно. Актриса передвигается с помощью ходунков, за ней ухаживает сиделка. Также за первым секс-символом СССР приглядывает сын Михаил. Елена старается не контактировать ни с кем, так как ей трудно говорить после инсульта. Женщина носит бейсболку, надвинутую на лоб. За козырьком она прячет лицо.

Однако Елена Кондулайнен не отчаивается, она верит, что скоро вновь сможет встать на ноги. Близкие переживают, что в такие моменты уныния многие находят спасение в различных пагубных пристрастиях, чего ни в коем случае делать нельзя.

«Это погубило Легкоступову, многих других артисток, которые пережили серьезные проблемы и стрессы. И, конечно, не хочется, чтобы Елена Ивановна пошла этим путем. Я ей желаю здоровья и быстрого восстановления после болезни. Миллионы людей ее обожают и поддерживают»,

— заявляет Дана Борисова. Подпишись на нас в Яндекс Новости