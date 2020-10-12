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Еще в одном регионе выпал первый снег

Еще в одном регионе выпал первый снег
Первый снег прошел в выходные дни в Амурской области, больше всего осадков выпало на севере региона, в Магдагачинском районе за минувшие сутки выпала месячная норма снега, в селе Джалинда Сковородинского района высота сугробов достигает 16 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что, как правило, мороз и снег приходят в Амурскую область из Якутии.

"Уже 10 октября в Тындинском районе осадки шли в виде снега, и сегодня на всей территории района образовался снежный покров высотой от 2 до 8 сантиметров. Такой же высоты выпавший снег достигает на территории Магдагачинского района, где за последние сутки прошли самые сильные в границах области осадки - в объеме месячной нормы и на треть больше нее - 23-31 миллиметр. А самый глубокий снег, который можно назвать даже сугробами, лежит сейчас в силе Джалинда Сковородинского района, где его высота достигает 16 сантиметров", - сообщает Амурский гидрометцентр.


Благовещенске - первый снег в 2019 году выпал 11 октября, а за 20 апреля прошлого года снега в городе выпало больше, чем за всю зиму.
# Россия
По материалам: ria.ru

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