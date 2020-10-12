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Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов пройдёт в новом формате

Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов пройдёт в новом формате

Команды-финалисты представят в онлайн-формате видеоролики «Легкоатлетическая эстафета» и «История наших игр». В них должно быть отображено как участие команды в школьном или муниципальном этапе соревнований, так и деятельность школьного спортивного клуба – яркие и интересные моменты, соревнования, достижения воспитанников.

В спортивных играх принимают участие обучающиеся в возрасте 14–15 лет. Игры ШСК проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В 2019/20 учебном году в школьном этапе приняло участие более 525 940 обучающихся из 45 субъектов Российской Федерации.
Основные цели Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов – укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, выявление талантливых детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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