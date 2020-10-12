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Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok

Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
Forbes составил рейтинг самых богатых русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok.

Первое место занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. У него 9,5 миллионов подписчиков и доход в 10,47 миллионов рублей рублей. На втором месте — 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева. На нее подписаны 16,4 миллиона человек, которые принесли ей 4, 93 миллиона рублей. Тройку лидеров закрывает 23-летний белорус Алексей Савко. Его аудитория составляет 6,5 миллионов подписчиков, а доход — 4,81 миллиона рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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