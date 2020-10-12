Форвард сборной Украины: «Через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда»

Лидия Мартынова

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о матче Лиги наций УЕФА против национальной команды Германии. Украинцы испытывали серьёзные проблемы с составом, но всё равно сумели навязать борьбу подопечным Йоахима Лёва (1:2).«Считаю, что выглядели мы неплохо против топ-команды, отдали все силы, как просил нас тренер. Конечно, непросто играть без ключевых игроков: Пятова, Степаненко, Зинченко, Кривцова, Матвиенко, тем более с такими командами.Старались играть в свою игру, не выбивать мяч куда попало. Даже против таких команд мы пробуем играть, моментами выглядели очень достойно. Конечно, хочется большего, но на данный момент это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими командами, все игроки должны выступать в топ-чемпионатах.Андрей Шевченко сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду уже давно, у нас впереди большой турнир. Я считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда и психологически мы будем готовы к чемпионату Европы», - сказал Яремчук в интервью телеканалу «Футбол».Свой следующий поединок в рамках Лиги наций украинцы проведут 13 октября. Жёлто-синие сыграют с Испанией.