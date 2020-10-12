Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Форвард сборной Украины: «Через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда»

Форвард сборной Украины: «Через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда»

Форвард сборной Украины: «Через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда»
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о матче Лиги наций УЕФА против национальной команды Германии. Украинцы испытывали серьёзные проблемы с составом, но всё равно сумели навязать борьбу подопечным Йоахима Лёва (1:2).

«Считаю, что выглядели мы неплохо против топ-команды, отдали все силы, как просил нас тренер. Конечно, непросто играть без ключевых игроков: Пятова, Степаненко, Зинченко, Кривцова, Матвиенко, тем более с такими командами.

Старались играть в свою игру, не выбивать мяч куда попало. Даже против таких команд мы пробуем играть, моментами выглядели очень достойно. Конечно, хочется большего, но на данный момент это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими командами, все игроки должны выступать в топ-чемпионатах.

Андрей Шевченко сказал, что есть над чем работать. Мы строим команду уже давно, у нас впереди большой турнир. Я считаю, что через 6-7 месяцев у нас будет сильная команда и психологически мы будем готовы к чемпионату Европы», - сказал Яремчук в интервью телеканалу «Футбол».
Свой следующий поединок в рамках Лиги наций украинцы проведут 13 октября. Жёлто-синие сыграют с Испанией.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Срок запрета на предпринимательскую деятельность для граждан-банкротов могут сократить
Срок запрета на предпринимательскую деятельность для
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов
Еще в одном регионе выпал первый снег
Еще в одном регионе выпал первый снег
Наука притяжения денег: цвета, привлекающие богатство и удачу
Наука притяжения денег: цвета, привлекающие богатство и удачу
Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки
Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился" Зеленский
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился"
Собянин: прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19
Собянин: прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19
Как сохранить здоровье и выглядеть моложе своих лет? Павел Дуров назвал семь правил
Как сохранить здоровье и выглядеть моложе своих лет? Павел Дуров

Топ на сегодня

Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен — эксперт
Россия остановила войну в Карабахе, но статус-кво уже нарушен —
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в TikTok
Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Еще по теме

Неудивительно, что сборная Швеции вышла на ЧМ-2018, играть с ней будет непросто - Лев
Хоккеистам "Спартака" проще играть с такими командами, как "Ак Барс" – Воронин
Далтон: корейцы доказали, что могут играть на равных с сильными соперниками
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020