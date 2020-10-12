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"Газпром" нашел виновных в обвале цен на газ в Европе

"Газпром" нашел виновных в обвале цен на газ в Европе

Компания "Газпром" полагает, что ответственность за дестабилизацию газового рынка Европы несут поставщики сжиженного природного газа, нанесшие удар во время первой волны коронавируса. Зампред правления Елена Бурмистрова заявила об этом на онлайн-конференции Flame.

Как сообщает "Интерфакс", Бурмистрова говорила только об американском СПГ, хотя крупнейшими поставщиками на рынок континента помимо России и США также являются Катар, Алжир и Нигерия.

"Эти [рекордные] поставки, особенно в первом квартале, стали фактором нестабильности для всего рынка", – пожаловалась она.

В результате сознательные поставщики должны были сократить поставки, чтобы удержать цены, а избыток предложения обрушил цены до исторических минимумов. Цена газа оказалась ниже операционных расходов на поставки американского СПГ в Европу.

"Спотовый СПГ из США продолжал поступать и по таким ценам, из-за отсутствия возможностей его продажи по более высокой цене на других географических рынках... Я не берусь судить поставщиков СПГ и отчасти понимаю их мотивы. СПГ оказался своего рода разрушителем рынка и дестабилизирующим фактором, который резко увеличил рыночную нестабильности", – пояснила Бурмистрова.

Представитель "Газпрома" уверена, что поставщики из США сначала разбалансировали рынок Европы, а затем не смогли его стабилизировать. Теперь они пытаются вытеснить оттуда Россию при помощи санкций, хотя власти стран ЕС, потребляющих российский газ, заняли единую позицию и противостоят этим попыткам.

Как сообщал Ruposters, ранее Польша оштрафовала "Газпром" на $7,5 млрд за строительство газопровода "Северный поток-2" без согласия антимонопольных органов страны. Теперь, считает официальная Варшава, весь проект следует считать незаконным. Партнерам "Газпрома" отведено 30 дней на выход из договоров.

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По материалам: uposters.ru

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