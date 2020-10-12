Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Где выбрать и купить туры с кешбэком на осень и зиму

Где выбрать и купить туры с кешбэком на осень и зиму

Второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по России стартует совсем скоро, 15 октября, и продлится до 5 декабря этого года. Туроператоры определились со списками регионов для акционных туров и рассказали, где и как их купить.

Турбизнес готов к старту второго этапа программы туристического кешбэка.  

Продажи туров с кешбэком стартуют 15 октября и продлятся до 5 декабря, а воспользоваться услугами можно будет до 10 января 2021 года включительно. От новой акции с учетом ее гораздо более выгодных условий, нежели были в дебютной версии, эксперты ждут более впечатляющих результатов.

В туроператорских компаниях, с которыми поговорил корреспондент Вестника АТОР – АЛЕАН, «Дельфин», TUIРоссия, «Интурист», «Мультитур», ПАКС, «РДЖ-тур», «Спектрум», «ВЕДИ-ГРУПП», «Русский Экспресс», Space Travel,  «Мастерская путешествий» - уверены: спрос будет хорошим.

Эксперты указывают на более гибкие, удобные условия второго этапа акции, откорректированные с учетом пожеланий турбизнеса, как на главный стимулирующий турпоток фактор.

Наблюдатели особо выделяют возможность получить кешбэк за короткие поездки от двух дней, что подстегнет продажи экскурсионных туров, участие в акции традиционно пиковых новогодних дат, а также отсутствие в новой версии акции требований к минимальной стоимости тура. Это значит, что программа будет ориентирована на широкие слои населения.

Эксперты рассчитывают, что будут пользоваться спросом осенние экскурсионные туры по городам России, туры на море в бархатный сезон, а также зимние горнолыжные и туры на новогодние каникулы. В ТОПе направлений, по мнению экспертов, будут курорты Краснодарского края и Крыма, горнолыжные курорты Сочи, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Золотое и Серебряное кольцо.

«По анализу трафика запросов, порядка 43% туристов интересовались более дорогими вариантами. Это означает, в частности, что интерес  к таким  традиционно дорогим экскурсионным направления, как Камчатка, Сахалин, Красноярский край вырастет. Будет заметный интерес к отдыху в горах южного и Северного Урала, Адыгея, Алтай. Для ценителей гастрономии – Астрахань, Ростов- на Дону, Воронеж и Белгород», – рассказали в пресс-службе туроператора АЛЕАН.


ГДЕ ПОДОБРАТЬ И КУПИТЬ ТУРЫ ПО РОССИИ С КЕШБЭКОМ

Туроператоры к осенней акции расширили ассортимент туров. Расскажем, где и как их можно подобрать и купить. Помимо сайта мирпутешествий.рф, туры можно выбирать и приобретать прямо на лендинговых страничках туроператоров. Они представлены ниже. Список туроператоров будет дополняться. 


АЛЕАН

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Национальный туроператор АЛЕАН по акции с кешбэком:

Туроператор предложит полный спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. По программе можно купить проживание, тур с перелетом или экскурсию. Участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой МИР) 

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да


«БИБЛИО-ГЛОБУС»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком будет доступна ближе к старту акции.

Регионы, туры в которые предлагает «Библио-Глобус» по акции с кешбэком:

Туроператор предложит широкий спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. Подробности будут размещены здесь.  

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: детали уточняются.


«ВЕДИ ГРУПП»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «ВЕДИ ГРУПП» по акции с кешбэком:

Москва и область, Золотое кольцо, Нижний Новгород и область, Краснодарский Край (Сочи, Красная поляна), КМВ, Крым, Урал, Башкирия, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и область, Челябинск и область, Беломорье, Карелия, Казань, Самара и область, Тюмень и Тюменская область, Ростов-на-Дону, Алтайский край и Республика Алтай, Приморский край, Сахалинская область, Пермь и Пермский край, Иркутская область и озеро Байкал, Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да


«ДЕЛЬФИН»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Дельфин» по акции с кешбэком:

Участвуют все регионы России. Уже сейчас вы можете подобрать тур, а забронировать и оплатить в дни проведения акции.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да


«ИНТУРИСТ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Интурист» по акции с кешбэком:

Будут участвовать все регионы, представленные в портфолио туроператора, от Алтая до Приморского края.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


«МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мастерская Путешествий» по акции с кешбэком:

Адыгея, Алтай, Архангельская область, Байкал, Башкирия, Белгородская область, Великий Новгород, Великий Устюг, Воронежская  область, Золоток кольцо, Казань и Татарстан, Калининградская область, Калужская область, Камчатка, Карелия, Костромская область, Крым, Марий Эл, Мордовия, Мурманская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные воды, Югра, Урал и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.


«МУЛЬТИТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мультитур» по акции с кешбэком:

Все регионы из ассортимента туроператора.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да


ПАКС

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ПАКС по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Крым, Краснодарский край, Калининград, Великий Устюг и другие регионы Вологодской области, Рязань, Иркутская область, Карелия, Новгородская область, Алтай, Приморский край, Северная Осетия, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Ставропольский Край,  Кабардино-Балкарская республика и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


«РЖД ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «РЖД Тур» по акции с кешбэком: отдых и железнодорожные туры в Самарскую область в рамках проекта «Открытая Самара», в Псковскую, Архангельскую, Новгородскую, Вологодскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, в Республики Карелия, Татарстан и Удмуртия.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.


«РУССКИЙ ЭКСПРЕСС / ONLINE EXPRESS»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Русский Экспресс» по акции с кешбэком:

«Русский Экспресс» принимает участие в программе 2-мя платформами. Все регионы выставляются на сайте «Онлайн Экспресс», где можно заказать отдельные услуги или забронировать динамический тур.

Большинство туров – преимущественно пакетных, - на сайте «Русского Экспресса». Направления: Краснодарский край, Крым, Ставропольской край, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Красная Поляна, Сочи, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Карелия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика, Иркутская область, Алтай, Камчатка и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да. 


«СПЕКТРУМ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Спектрум» по акции с кешбэком:

Компания готовит самый разнообразный продукт для самого избирательного туриста: это и Новый год и Рождество в Карелии, на Красной Поляне и на Кавказе, экскурсионные программы в Калининград и республику Татарстан, много автобусных туров по Средней полосе России и туры выходного дня. И, конечно, отдых на Крымском полуострове и Сочи, а еще Русский Север, Байкал и Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


«ТАРИ ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Тари Тур» по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да


ANEX TOUR

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ANEX Tour по акции с кешбэком:

Великий Устюг, Золотое Кольцо, Иркутская область, Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Сахалинская области, Москва, Приморский край, Карелия, Северная Осетия - Алания, курорты Кавказских Минеральных вод, Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия, Домбай, Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Хакасия, Чеченская Республика.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


BSI GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор BSI Group по акции с кешбэком:

Архангельская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Костромская область, Новгородская область, Республика Алтай и Алтайский край, Карелия, Крым, Татарстан, Санкт-Петербург.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


PAC GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор PAC GROUP по акции с кешбэком:

Экскурсионные и сити-туры в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград, Татарстан, Карелию, Ставропольский край, Нижний Новгород, Пермский край, о.Байкал, Бурятию, Алтай, Хакасию, Камчатку, Тыву, а также во Владимирскую, Костромскую, Мурманскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую области. Туры на море в Краснодарский край и Крым. Горнолыжные туры в Красную Поляну, Газпром, Розу Хутор. Также в рамках программы туроператор предлагает проживание в классифицированных отелях.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


PEGAS TOURISTIK

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: посадочная страница будет доступна в день старта программы (15 октября), она будет размещена на странице сайта для туристов.

Регионы, туры в которые предлагает PEGAS Touristik по акции с кешбэком:

В рамках программы туроператор предложит потребителю более 300 турпакетов по всей стране.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


SPACE TRAVEL

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Space Travel по акции с кешбэком:

Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал, Камчатка, Санкт-Петербург, Москва. Участвуют туры, отмеченные значком «кэшбек».

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.


TUI РОССИЯ

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор TUI Россия по акции с кешбэком:

В акции будут принимать участие все регионы России, представленные на сайте туроператора, такие как: Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Калининградская область и многие другие.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Карла Бруни выпустила новый альбом
Карла Бруни выпустила новый альбом
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
В Таджикистане пройдут выборы президента
В Таджикистане пройдут выборы президента
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness

Еще по теме

Акция с кешбэком за туры по России стартует 15 октября и продлится 1,5 месяца
Туристический кешбэк заработает по-новому
Названы даты акции по возврату кешбэка за туры по России
Стартовала акция с кешбэком за покупку туров по России