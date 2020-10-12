Где выбрать и купить туры с кешбэком на осень и зиму

Лидия Мартынова

Второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по России стартует совсем скоро, 15 октября, и продлится до 5 декабря этого года. Туроператоры определились со списками регионов для акционных туров и рассказали, где и как их купить.

Турбизнес готов к старту второго этапа программы туристического кешбэка.

Продажи туров с кешбэком стартуют 15 октября и продлятся до 5 декабря, а воспользоваться услугами можно будет до 10 января 2021 года включительно. От новой акции с учетом ее гораздо более выгодных условий, нежели были в дебютной версии, эксперты ждут более впечатляющих результатов.

В туроператорских компаниях, с которыми поговорил корреспондент Вестника АТОР – АЛЕАН, «Дельфин», TUIРоссия, «Интурист», «Мультитур», ПАКС, «РДЖ-тур», «Спектрум», «ВЕДИ-ГРУПП», «Русский Экспресс», Space Travel, «Мастерская путешествий» - уверены: спрос будет хорошим.

Эксперты указывают на более гибкие, удобные условия второго этапа акции, откорректированные с учетом пожеланий турбизнеса, как на главный стимулирующий турпоток фактор.

Наблюдатели особо выделяют возможность получить кешбэк за короткие поездки от двух дней, что подстегнет продажи экскурсионных туров, участие в акции традиционно пиковых новогодних дат, а также отсутствие в новой версии акции требований к минимальной стоимости тура. Это значит, что программа будет ориентирована на широкие слои населения.

Эксперты рассчитывают, что будут пользоваться спросом осенние экскурсионные туры по городам России, туры на море в бархатный сезон, а также зимние горнолыжные и туры на новогодние каникулы. В ТОПе направлений, по мнению экспертов, будут курорты Краснодарского края и Крыма, горнолыжные курорты Сочи, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Золотое и Серебряное кольцо.

«По анализу трафика запросов, порядка 43% туристов интересовались более дорогими вариантами. Это означает, в частности, что интерес к таким традиционно дорогим экскурсионным направления, как Камчатка, Сахалин, Красноярский край вырастет. Будет заметный интерес к отдыху в горах южного и Северного Урала, Адыгея, Алтай. Для ценителей гастрономии – Астрахань, Ростов- на Дону, Воронеж и Белгород», – рассказали в пресс-службе туроператора АЛЕАН.

ГДЕ ПОДОБРАТЬ И КУПИТЬ ТУРЫ ПО РОССИИ С КЕШБЭКОМ

Туроператоры к осенней акции расширили ассортимент туров. Расскажем, где и как их можно подобрать и купить. Помимо сайта мирпутешествий.рф, туры можно выбирать и приобретать прямо на лендинговых страничках туроператоров. Они представлены ниже. Список туроператоров будет дополняться.

АЛЕАН

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Национальный туроператор АЛЕАН по акции с кешбэком:

Туроператор предложит полный спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. По программе можно купить проживание, тур с перелетом или экскурсию. Участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой МИР)

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«БИБЛИО-ГЛОБУС»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком будет доступна ближе к старту акции.

Регионы, туры в которые предлагает «Библио-Глобус» по акции с кешбэком:

Туроператор предложит широкий спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. Подробности будут размещены здесь.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: детали уточняются.

«ВЕДИ ГРУПП»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «ВЕДИ ГРУПП» по акции с кешбэком:

Москва и область, Золотое кольцо, Нижний Новгород и область, Краснодарский Край (Сочи, Красная поляна), КМВ, Крым, Урал, Башкирия, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и область, Челябинск и область, Беломорье, Карелия, Казань, Самара и область, Тюмень и Тюменская область, Ростов-на-Дону, Алтайский край и Республика Алтай, Приморский край, Сахалинская область, Пермь и Пермский край, Иркутская область и озеро Байкал, Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«ДЕЛЬФИН»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Дельфин» по акции с кешбэком:

Участвуют все регионы России. Уже сейчас вы можете подобрать тур, а забронировать и оплатить в дни проведения акции.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«ИНТУРИСТ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Интурист» по акции с кешбэком:

Будут участвовать все регионы, представленные в портфолио туроператора, от Алтая до Приморского края.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мастерская Путешествий» по акции с кешбэком:

Адыгея, Алтай, Архангельская область, Байкал, Башкирия, Белгородская область, Великий Новгород, Великий Устюг, Воронежская область, Золоток кольцо, Казань и Татарстан, Калининградская область, Калужская область, Камчатка, Карелия, Костромская область, Крым, Марий Эл, Мордовия, Мурманская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные воды, Югра, Урал и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.

«МУЛЬТИТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мультитур» по акции с кешбэком:

Все регионы из ассортимента туроператора.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

ПАКС

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ПАКС по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Крым, Краснодарский край, Калининград, Великий Устюг и другие регионы Вологодской области, Рязань, Иркутская область, Карелия, Новгородская область, Алтай, Приморский край, Северная Осетия, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Ставропольский Край, Кабардино-Балкарская республика и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«РЖД ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «РЖД Тур» по акции с кешбэком: отдых и железнодорожные туры в Самарскую область в рамках проекта «Открытая Самара», в Псковскую, Архангельскую, Новгородскую, Вологодскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, в Республики Карелия, Татарстан и Удмуртия.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.

«РУССКИЙ ЭКСПРЕСС / ONLINE EXPRESS»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Русский Экспресс» по акции с кешбэком:

«Русский Экспресс» принимает участие в программе 2-мя платформами. Все регионы выставляются на сайте «Онлайн Экспресс», где можно заказать отдельные услуги или забронировать динамический тур.

Большинство туров – преимущественно пакетных, - на сайте «Русского Экспресса». Направления: Краснодарский край, Крым, Ставропольской край, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Красная Поляна, Сочи, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Карелия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика, Иркутская область, Алтай, Камчатка и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«СПЕКТРУМ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Спектрум» по акции с кешбэком:

Компания готовит самый разнообразный продукт для самого избирательного туриста: это и Новый год и Рождество в Карелии, на Красной Поляне и на Кавказе, экскурсионные программы в Калининград и республику Татарстан, много автобусных туров по Средней полосе России и туры выходного дня. И, конечно, отдых на Крымском полуострове и Сочи, а еще Русский Север, Байкал и Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«ТАРИ ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Тари Тур» по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

ANEX TOUR

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ANEX Tour по акции с кешбэком:

Великий Устюг, Золотое Кольцо, Иркутская область, Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Сахалинская области, Москва, Приморский край, Карелия, Северная Осетия - Алания, курорты Кавказских Минеральных вод, Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия, Домбай, Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Хакасия, Чеченская Республика.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

BSI GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор BSI Group по акции с кешбэком:

Архангельская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Костромская область, Новгородская область, Республика Алтай и Алтайский край, Карелия, Крым, Татарстан, Санкт-Петербург.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

PAC GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор PAC GROUP по акции с кешбэком:

Экскурсионные и сити-туры в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград, Татарстан, Карелию, Ставропольский край, Нижний Новгород, Пермский край, о.Байкал, Бурятию, Алтай, Хакасию, Камчатку, Тыву, а также во Владимирскую, Костромскую, Мурманскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую области. Туры на море в Краснодарский край и Крым. Горнолыжные туры в Красную Поляну, Газпром, Розу Хутор. Также в рамках программы туроператор предлагает проживание в классифицированных отелях.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

PEGAS TOURISTIK

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: посадочная страница будет доступна в день старта программы (15 октября), она будет размещена на странице сайта для туристов.

Регионы, туры в которые предлагает PEGAS Touristik по акции с кешбэком:

В рамках программы туроператор предложит потребителю более 300 турпакетов по всей стране.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

SPACE TRAVEL

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Space Travel по акции с кешбэком:

Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал, Камчатка, Санкт-Петербург, Москва. Участвуют туры, отмеченные значком «кэшбек».

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

TUI РОССИЯ

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор TUI Россия по акции с кешбэком:

В акции будут принимать участие все регионы России, представленные на сайте туроператора, такие как: Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Калининградская область и многие другие.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да