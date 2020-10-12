Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
Сегодня, 11:40 Лидия Мартынова
Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом, сообщил РИА Новости глава центра имени гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее в Сети появилась информация о якобы достоверных случаях заболевания коронавирусом после как первой, так и второй прививки вакциной "Спутник V", якобы несмотря на появление в крови антител, после контакта с заражёнными они заболевали COVID-19.
По материалам: ria.ru