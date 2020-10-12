Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных

Лидия Мартынова

Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом, сообщил РИА Новости глава центра имени гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в Сети появилась информация о якобы достоверных случаях заболевания коронавирусом после как первой, так и второй прививки вакциной "Спутник V", якобы несмотря на появление в крови антител, после контакта с заражёнными они заболевали COVID-19.