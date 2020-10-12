Глава Калужской области назначил двух новых министров

Алексей Вольцев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нового министра спорта.

Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. В начале совещания глава региона сообщил о кадровых изменениях, произошедших в областном кабинете министров.

"Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона назначен Вячеслав Лежнин. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства. По словам губернатора, за пятнадцатилетнюю работу на этом посту Вячеслав Вячеславович зарекомендовал себя как грамотный специалист и руководитель", - говорится в сообщении.

Шапша также представил нового министра спорта области. Им стал Олег Сердюков, который до этого трудился в министерстве спорта РФ и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта. По словам губернатора, Сердюков имеет "богатую региональную практику работы". В течение долгого времени он занимался вопросами подготовки профессиональных спортсменов и резерва для национальных сборных, руководил созданием и модернизацией спортивной инфраструктуры, развития детско-юношеского и адаптивного спорта. Глава региона выразил уверенность, что эти знания и навыки нового министра позволят региону достичь заметных высот.