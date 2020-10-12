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Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии

Главы МИД ЕС обсудят конфликт в Карабахе и ситуацию в Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран — ч ленов Евросоюза обсудят на плановом заседании в понедельник отношения с Россией на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД, как ожидается, примут политическое решение о введении санкций против тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за предполагаемое отравление Навального.

Министры также обсудят конфликт в Нагорном Карабахе с учетом встречи в Москве глав МИД Армении и Азербайджана, по итогам которой было заключено соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях.

Ситуация в Белоруссии также войдет в повестку дня Совета ЕС. По словам европейского дипломата, министры обсудят расширение санкций в отношении властей страны, включая президента Александра Лукашенко.

Заседание Совета ЕС пройдет в Люксембурге впервые после начала пандемии нового коронавируса. При этом журналисты на встречу глав МИД все еще не допускаются.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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