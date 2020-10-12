Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального

Анастасия Иванова

Министры иностранных дел Евросоюза достигли консенсуса по санкциям в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.





"Министры иностранных дел ЕС достигли политического консенсуса в отношении введения санкций в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального. Начинается подготовка санкционного списка", - сказал Хаависто на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась ресурсами ЕК.