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Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального

Главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального
Министры иностранных дел Евросоюза достигли консенсуса по санкциям в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.


"Министры иностранных дел ЕС достигли политического консенсуса в отношении введения санкций в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального. Начинается подготовка санкционного списка", - сказал Хаависто на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась ресурсами ЕК.

# Политика
По материалам: ria.ru

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